Белорусская таможня попросила подтвердить, что в «Гарри Поттере» нет призывов к свержению власти 7 15.09.2020, 13:24

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Об этом сообщило издательство белорусского перевода знаменитой серии книг.

В издательстве «Янушкевич» в переводе на белорусский язык выходит книга «Гары Потэр і таемная зала». По требованию таможни, издательство подготовит информацию о том, что в книге нет призывов к свержению действующей власти. Об это издательство рассказало в своем «Фейсбуке».

В комментарии журналистам tut.by они сообщили, что книга напечатана за границей, ее тираж везут в Беларусь. К ним действительно поступило такое требование.

Издательство планирует подготовить такую справку для региональной таможни, рассказать о сюжете «Гарри Поттера», а также, чем известна эта книга.

Старт продаж «Гары Потэра і таемнай залы» запланирован на 26 сентября в магазине «Светоч».

Ранее, в 2019 году в переводе на белорусский вышла первая книга, «Гарри Поттер и философский камень».

— Мы пастараемся зрабіць лепшае выданне, чым у нашых суседзяў, бо маем магчымасць улічыць іх памылкі і пралікі, прыслухацца да заўваг чытацкай аўдыторыі, якая прачытала ў свой час кнігу на іншых мовах. Я ў захапленні ад працы перакладчыцы Алены Пятровіч — гэта найвышэйшы ўзровень падыходу да справы. Для нас вялікі гонар выканаць гэтую пачэсную місію — выпусціць кнігу пра ўжо сапраўды легендарнага Гары Потэра на роднай мове, — говорит Андрей Янушкевич.

По-английски первую книгу о Гарри Поттере издали в 1997 году. История о юном волшебнике побила все возможные рекорды и стала бестселлером во всем мире. Ее перевели более чем на 80 языков. Продано уже более 500 миллионов экземпляров. По всем книгам серии в Голливуде сняты широко известные блокбастеры.

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