Экономист: В 21-м веке расплачиваться грузовиками золота - смешно и неудобно 1 15.09.2020, 13:34

За месяц луканомика потеряла $1,4 миллиарда.

Что означает для экономики Беларуси недавнее серьезное уменьшение золотовалютных резервов страны - об этом издание kp.by беседовало с экономистом Львом Львовским

- Лев, с начала года доллар подорожал больше чем на 25%, а подушка безопасности Беларуси - ее золотовалютные резервы (ЗВР) - только за август уменьшилась на 1,4 млрд долларов, или на 16%: именно столько Нацбанк потратил на поддержание курса рубля. Но для начала объясните обычному человеку, что такое ЗВР, почему они важны и как выглядят?

- Чаще всего ЗВР состоят из различных активов - это традиционное золото или другие драгоценные металлы, а также валютные запасы в различных валютах - в зависимости от того, с какими странами торгует конкретная страна. Это не только физические деньги, но и ценные бумаги, а также долговые расписки международных институтов. Наши ЗВР хранятся в Нацбанке, хотя золото многих европейских стран хранится в США - его туда вывезли во время Второй мировой войны и не стали забирать. Главное, что оно принадлежит стране, физически перевозить его нет смысла. Можно передать 10 тонн золота, просто написав для этого бумагу.

- А для чего государству нужна подушка безопасности в виде ЗВР?

- Первая функция ЗВР - сглаживание обменного курса. Нормальная ситуация - это когда обменный курс диктует рынок: мы торгуем с другими странами, а они покупают наши товары и услуги. Таким образом курс рубля укрепляется. Когда мы покупаем что-то в другой стране, курс рубля, напротив, ослабляется. Смотря на какую валюту - иностранную или нашу - будет повышенный спрос, в ту сторону и будет изменяться обменный курс. Но есть и два вида нестандартных ситуаций, когда происходят резкие и спонтанные скачки обменного курса. Например, одна компания купила энергоблок для АЭС за границей и в один момент обменяла для этого много рублей на валюту. Это может встряхнуть рынок: такие скачки курса аукнутся для экспортеров и импортеров. Нацбанк сглаживает такие скачки курса, предлагая имеющиеся доллары из ЗВР. И тем самым не допускает ажиотаж, который все усугубит. Конечно, можно жить и без ЗВР, но курсы валют будут дико меняться каждый день. И для небольшой страны вроде Беларуси, которая связана долгосрочными договорами на экспорт и импорт, жить без ЗВР будет очень сложно.

Вторая функция ЗВР - это защита от спекулятивных атак в плохие времена. Например, общество верит, что впереди кризис и доллар подорожает, поэтому берет кредит в белорусских рублях и покупает на них доллары. Если так сделают многие - доллар действительно подорожает, и, обменяв доллары обратно на рубли, можно погасить кредит и остаться в плюсе.

«Если до конца года придется отдавать госдолг, это сильно ударит по золотовалютным резервам»

- За счет чего обычно пополняются ЗВР и на что расходуются?

- Доходы и расходы планируются заранее, на год вперед. Каждый национальный банк устанавливает себе ориентиры, которые в кризисные времена могут не выполняться. Пополняются ЗВР за счет доходов государства, операций Нацбанка на валютном рынке (например, той же покупки валюты). ЗВР молодых государств могут пополняться за счет кредитов. Основная цель расходования ЗВР - смягчение курса, планировать которое сложно. ЗВР также можно расходовать на выплаты по внешнему долгу, если для этого нет отдельной кубышки государства - а у нас, например, такой кубышки нет.

В Беларуси к концу года ЗВР запланированы на уровне 7,3 млрд долларов. Сейчас ЗВР у нас - 7,46 млрд долларов, т. е. формально мы справляемся. Но в этом году мы должны были отдать госдолг - 3,5 млрд долларов. По сообщениям, около 2,3 млрд мы уже выплатили, впереди еще 1,2 млрд долларов. Кроме того, жизнь не заканчивается в декабре 2020-го, а в 2021 году мы должны выплатить еще 3,2 млрд долларов. И если Россия нам ничего не рефинансирует (а других желающих уже нет), то мы можем очень сильно пролететь по целевому показателю ЗВР.

- Так хватит ли ЗВР для выплаты долга и поддержания курса в этом году?

- Еще в 2007 году все наши ЗВР составляли менее 2 млрд долларов. Нынешний объем ЗВР - один из лучших показателей за всю нашу историю, больше было только в 2012 году - около 10 млрд долларов. Но в последние месяцы все резко ухудшилось. В марте, когда началась пандемия коронавируса, ЗВР серьезно снизились - минус 1 млрд долларов за месяц, в августе Нацбанк для поддержания курса потратил еще 1,4 млрд запасов. Совершенно понятно, что тратить в месяц миллиард долларов на поддержание курса рубля, притом что общий объем ЗВР чуть более 7 миллиардов долларов, - это опасная политика.

И тут еще одна проблема: золото, как правило, неприкосновенный запас, который страны начинают расходовать, когда уже совсем все плохо. В XXI веке расплачиваться грузовиками золота - это смешно и неудобно. Из наших ЗВР золото составляет 3,1 млрд, поэтому, когда мы говорим о сглаживании курса и выплате госдолга, мы имеем в виду лишь 4,4 млрд долларов.

«Экономический кризис набирает обороты»

- В августе люди снимали все свои вклады в банках и скупали валюту. Чем была вызвана валютная паника?

- Валютная паника в августе была вызвана не экономическими причинами, а политическими. Все лето ходили слухи, что введут валютное регулирование и замораживание валютных вкладов, а предвыборные обещания поднять зарплаты выполнят за счет включения печатного станка. Все эти слухи усилились после выборов. Нацбанк решил, что это временная паника, не связанная с экономикой (что в некотором смысле верно), и решил ее купировать. Но не думаю, что Нацбанк еще раз пойдет на поддержание курса, поскольку причины этой паники еще остались - власть по-прежнему не идет на диалог с обществом.

- То есть стоит ждать дальнейшего повышения курса доллара?

- Пока все затихло - люди обменяли все свободные деньги на доллары, а многие лежат на безотзывных депозитах. Но скоро придут зарплаты, срок депозитов закончится, и люди снова обменяют рубли на доллары. Так что давление на курс продолжится.

Вообще, этот экономический кризис набирает быстрые обороты, гораздо быстрее, чем в 2011 году. И если дальше не предпринимать никаких мер, о выполнении плановых показателей ЗВР в 7,3 млрд долларов даже речи не идет.

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