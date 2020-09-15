Когда белорусские рабочие выставят свой ультиматум? 11 15.09.2020, 13:54

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Фото: tut.by

Нас целая армия.

Рабочие Беларуси, нас целая армия. Мы же можем по кирпичику разнести эти стены и влепить рабочим кулаком по обнаглевшей от безнаказанности власти.

«Рабочие, друзья, товарищи, нам пора ставить ультиматум этой преступной власти!, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». - Давайте просто посмотрим, сколько нас.

Минский тракторный завод, нас 15 000 человек.

Минский автомобильный завод, нас 15 000 человек.

Беларуськалий, нас 19 000 человек.

Белорусский металлургический завод, нас 11 000 человек.

БелАЗ – нас 10 000 человек.

Нафтан - нас 10 000 человек.

Белшина - нас 10 000 человек.

Гомсельмаш, вас 8 000 человек.

ГродноАзот - нас 7 000 человек.

Атлант - нас 7 000 человек.

Мозырский НПЗ, нас 5 000 человек.

Всего - более 100 000 человек. И это только часть предприятий страны.

ОМОН – 2000 человек на всю Беларусь.

Рабочие Беларуси, нас целая армия, сколько же можно терпеть беспредел властей? Как можно позволить лукафашистам арестовать председателя стачкома на заводе с численностью в 19 000 человек?

Мы же можем по кирпичику разнести эти стены и влепить рабочим кулаком по обнаглевшей от безнаказанности власти! Неужели драться с бандитами должны женщины? Это наша страна или мы крепостные крестьяне? Мы сила этой страны или все, на что мы способны, это «героическая» итальянская забастовка? Когда мы уже, наконец, прочувствуем наше могущество? Когда мы выставим ультиматум?

Наши требования не исполняют, наших смелых товарищей преследуют. Кого еще должны избить, покалечить, посадить в тюрьму? Мою дочь? Твою? Чего ждем?»

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