закрыть
15 сентября 2020, вторник, 15:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Премьер-министр, будущий президент, Белькевич...

  • 15.09.2020, 14:09
  • 7,206
Премьер-министр, будущий президент, Белькевич...
Сергей Щурко

Десять знаковых интервью арестованного журналиста Сергея Щурко.

Тысячи их — интервью за авторством Сергея Щурко, который в понедельник оказался на Окрестина и задержится там на 15 суток. "Прессбол" представил десять лучших интервью своего журналиста.

1. "Нам пытаются доказать, что черное — это белое". Козеко и Дащинский отреагировали на увольнение директора РЦОПа по фристайлу

Самый актуальный пример. Сообщество фристайлистов одним из первых выступило против насилия в стране. Не остался в стороне и главный тренер сборной Белрауси Николай Козеко. Но интервью было сделано куда позже, после увольнения директора РЦОПа за недостаточную идеологическую работу в коллективе. Получилось остро и злободневно.

2. Трамвай желаний Анатолия Капского

Первое большое интервью Анатолия Капского. В смысле, самое первое. Из 1998-го. Здесь и пояснять ничего не нужно. Рождение целой эпохи белорусского футбола. И человека-эпохи.

3. Анютины глазки. Валентин Белькевич: ничего личного

Валентин Белькевич был очень ярким игроком и практически незаметным вне футбольного поля. Он крайне редко общался с журналистами, сетовал на их непрофессионализм и вранье. Но с Сергеем Щурко он поговорил. Да не один, а с супругой Анной Седоковой. Валентина с нами уже нет, зато есть его рассказ...

4. Знаменитая белорусская гимнастка борется за свою жизнь. Татьяна Огрызко: начну сначала

История чемпионки мира по художественной гимнастике, у которой обнаружили злокачественную опухоль. Интервью хрупкой девушки и настоящего бойца, за которое журналист получил приз Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики.

5. НеПРОФИЛЬный актив. Пример премьера. Михаил Мясникович: неравновесный фактор

Разговор с действующим на тот момент премьер-министром Беларуси. Случай близкий к уникальному, поскольку и раньше в нашей стране чиновники такого уровня с негосударственной прессой общались неохотно. А Михаил Мясникович не отказал. Помнится, "Белгазета" тогда назвала "Прессбол" главным общественно-политическим изданием страны. Вот так.

6. Владимир Зеленский: не дай бог, Акиньшина окажется на нашей стороне

От премьера к президенту. Правда, будущему и Украины. Вряд ли шесть лет назад, когда готовилось это интервью, Владимир Зеленский помышлял о высшей должности в стране. Это был разговор о творчестве и о патриотизме. И чуть-чуть о политике.

7. Татьяна Москвина: секс в небольшом городе

Откровенное интервью с известной белорусской самбисткой и дзюдоисткой с первой полосой, которая смотрится смело даже по нашим временам. А ведь номер за 2003 год!

8. Моментом в море. Юрий Пудышев: встречаю Малофеева — сразу вспоминаю про Данко

Интервью с Юрием Пудышевым — это всегда весело и легко. Если у вас плохой день, каких в последнее время все больше, просто полистайте текст — и настроение сразу пойдет на лад.

9. МОДЕЛЬ. Мечта моя, Анастасия. Часть первая

Немного другой жанр, но разнообразие всегда необходимо. Автор решил признаться в любви абсолютной чемпионке мира по художественной гимнастике. В качестве трибуны — страницы "Прессбола".

10. Человек года. Александр Трипуть: сам себе твердил, что если я киборг, то все смогу, все выдержу

Еще одна сильная история сильного человека. Человека года в 2016-м паралимпийца Александра Трипутя. Тоже вполне годится для того, чтобы снять по ней байопик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос