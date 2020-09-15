Премьер-министр, будущий президент, Белькевич... 15.09.2020, 14:09

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Сергей Щурко

Десять знаковых интервью арестованного журналиста Сергея Щурко.

Тысячи их — интервью за авторством Сергея Щурко, который в понедельник оказался на Окрестина и задержится там на 15 суток. "Прессбол" представил десять лучших интервью своего журналиста.

1. "Нам пытаются доказать, что черное — это белое". Козеко и Дащинский отреагировали на увольнение директора РЦОПа по фристайлу

Самый актуальный пример. Сообщество фристайлистов одним из первых выступило против насилия в стране. Не остался в стороне и главный тренер сборной Белрауси Николай Козеко. Но интервью было сделано куда позже, после увольнения директора РЦОПа за недостаточную идеологическую работу в коллективе. Получилось остро и злободневно.

2. Трамвай желаний Анатолия Капского

Первое большое интервью Анатолия Капского. В смысле, самое первое. Из 1998-го. Здесь и пояснять ничего не нужно. Рождение целой эпохи белорусского футбола. И человека-эпохи.

3. Анютины глазки. Валентин Белькевич: ничего личного

Валентин Белькевич был очень ярким игроком и практически незаметным вне футбольного поля. Он крайне редко общался с журналистами, сетовал на их непрофессионализм и вранье. Но с Сергеем Щурко он поговорил. Да не один, а с супругой Анной Седоковой. Валентина с нами уже нет, зато есть его рассказ...

4. Знаменитая белорусская гимнастка борется за свою жизнь. Татьяна Огрызко: начну сначала

История чемпионки мира по художественной гимнастике, у которой обнаружили злокачественную опухоль. Интервью хрупкой девушки и настоящего бойца, за которое журналист получил приз Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики.

5. НеПРОФИЛЬный актив. Пример премьера. Михаил Мясникович: неравновесный фактор

Разговор с действующим на тот момент премьер-министром Беларуси. Случай близкий к уникальному, поскольку и раньше в нашей стране чиновники такого уровня с негосударственной прессой общались неохотно. А Михаил Мясникович не отказал. Помнится, "Белгазета" тогда назвала "Прессбол" главным общественно-политическим изданием страны. Вот так.

6. Владимир Зеленский: не дай бог, Акиньшина окажется на нашей стороне

От премьера к президенту. Правда, будущему и Украины. Вряд ли шесть лет назад, когда готовилось это интервью, Владимир Зеленский помышлял о высшей должности в стране. Это был разговор о творчестве и о патриотизме. И чуть-чуть о политике.

7. Татьяна Москвина: секс в небольшом городе

Откровенное интервью с известной белорусской самбисткой и дзюдоисткой с первой полосой, которая смотрится смело даже по нашим временам. А ведь номер за 2003 год!

8. Моментом в море. Юрий Пудышев: встречаю Малофеева — сразу вспоминаю про Данко

Интервью с Юрием Пудышевым — это всегда весело и легко. Если у вас плохой день, каких в последнее время все больше, просто полистайте текст — и настроение сразу пойдет на лад.

9. МОДЕЛЬ. Мечта моя, Анастасия. Часть первая

Немного другой жанр, но разнообразие всегда необходимо. Автор решил признаться в любви абсолютной чемпионке мира по художественной гимнастике. В качестве трибуны — страницы "Прессбола".

10. Человек года. Александр Трипуть: сам себе твердил, что если я киборг, то все смогу, все выдержу

Еще одна сильная история сильного человека. Человека года в 2016-м паралимпийца Александра Трипутя. Тоже вполне годится для того, чтобы снять по ней байопик.

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