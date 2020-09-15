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Создано устройство, способное обнаружить коронавирус за 15 минут

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  • 15.09.2020, 14:21
  • 1,962
Создано устройство, способное обнаружить коронавирус за 15 минут

Медицинский факультет Саутгемптонского университета протестировал новую систему.

Саутгемптонский университет представил новое тестовое устройство, которое может обнаружить COVID-19 за 15 минут. Существующие на данный момент тест-системы используют ПЦР-технологии. На выполнение требуется один-два дня, пишет healthinfo.ua.

В рамках теста из носа пациента берется мазок, который смешивается с раствором в пробирке. Сам процесс похож на тест на беременность, специальная бумажка, в которой содержится особое антитело, погружается в пробирку. Если в образце присутствует вирус, на бумажке появляется красная линия.

Медицинский факультет Саутгемптонского университета протестировал новую систему. Результаты показали, что продукт может обнаружить COVID-19 у людей с умеренным и высоким уровнем вируса, которые считаются наиболее опасными в плане распространения.

На данный момент команда находится на стадии переговоров с производителями, которые могут помочь в проведении более масштабных испытаний.

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