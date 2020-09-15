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У белорусских предприятий-флагманов в четыре раза обвалились финансы

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  • 15.09.2020, 14:24
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У белорусских предприятий-флагманов в четыре раза обвалились финансы
Иллюстрационное фото

Луканомика идет на дно.

У предприятий-флагманов в четыре раза обвалились финансы Просадка по прибыли произошла еще до августовских выборов. Только подумайте, каковы могут быть результаты на 1 сентября, пишут banki24.by.

По оценке статорганов чистая прибыль крупных и средних предприятий за 7 месяцев составила 3,016 млрд BYN.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года чистая прибыль сократилась в 2,8 раза (на 63,9%). В пересчете на деньги падение прибыли составило 5,346 млрд BYN.

Дефлятор ВВП за январь—июль 2020-го достиг 111,3%. Это значит, что с поправкой на рост цен в экономике чистая прибыль в реальном секторе упала в 3,1 раза (на 67,6%).

Еще хуже финансовые результаты за отдельно взятый июль. Чистая прибыль в этом месяце составила 328,7 млн BYN против 1,196 млрд BYN в июне и 1,374 млрд BYN в июле 2019 года.

Получается, что к 2019 году июльская прибыль просела в 4,2 раза. Чистая прибыль является конечным финансовым результатом работы экономики и определяется прибылью от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Результаты от инвестиционной и финансовой деятельности сильно зависят от динамики курса белорусского рубля — так называемых курсовых разниц.

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