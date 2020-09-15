закрыть
15 сентября 2020, вторник, 15:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Протесты 38-го дня белорусской революции (Онлайн)

  • 15.09.2020, 14:29
  • 5,018
Протесты 38-го дня белорусской революции (Онлайн)

Борьба на улицах продолжается!

Сегодня - 38-й день белорусской революции. Акции протеста проходят в столице и многих городах страны. Одновременно с этим о продолжении забастовки заявили стачкомы «Химволокно», «Беларуськалия» и других ключевых предприятий.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в Беларуси.

15:47 Cтуденты БГУИР читают стихи.

14:38 В Минске люди выстроились и вдоль улицы Ольшевского в знак солидарности с протестующими.

14:36 На Петровщине люди тоже выстроились в цепь солидарности.

14:34 Студенты БГТУ тоже вышли на улицу.

14:32 А вот так сейчас выглядит цепь на проспекте Дзержинского рядом с ТРЦ «Титан» в Минске.

14:31 Химфак БГУ продолжает песенный протест!

14:30 Студенты юридического факультета БГУ вышли на улицы и показали истинное лицо «белорусской Фемиды».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос