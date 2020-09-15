Протесты 38-го дня белорусской революции (Онлайн)
- 15.09.2020, 14:29
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Борьба на улицах продолжается!
Сегодня - 38-й день белорусской революции. Акции протеста проходят в столице и многих городах страны. Одновременно с этим о продолжении забастовки заявили стачкомы «Химволокно», «Беларуськалия» и других ключевых предприятий.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в Беларуси.
15:47 Cтуденты БГУИР читают стихи.
14:38 В Минске люди выстроились и вдоль улицы Ольшевского в знак солидарности с протестующими.
14:36 На Петровщине люди тоже выстроились в цепь солидарности.
14:34 Студенты БГТУ тоже вышли на улицу.
14:32 А вот так сейчас выглядит цепь на проспекте Дзержинского рядом с ТРЦ «Титан» в Минске.
14:31 Химфак БГУ продолжает песенный протест!
14:30 Студенты юридического факультета БГУ вышли на улицы и показали истинное лицо «белорусской Фемиды».