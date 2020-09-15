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У посольства России в Японии прошла акция солидарности с Беларусью

  • 15.09.2020, 15:37
  • 1,119
У посольства России в Японии прошла акция солидарности с Беларусью

Участники митинга протестовали против вмешательства Кремля во внутренние дела белорусского народа.

В Токио под посольством России в Японии прошла акция солидарности с Беларусью, сообщили участники акции сайту Сharter97.org. Люди протестовали против вмешательства российских властей во внутренние дела Беларуси. На плакатах, которые держали участники акции, было написано: «Беларусь — это не Лукашенко, Беларусь — это люди», «Выбирая Лукашенко вы теряете белорусов.

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