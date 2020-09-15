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Студенты, выпускники и сотрудники ГГУ им. Скорины собирают подписи под общим обращением

  • 15.09.2020, 16:03
Студенты, выпускники и сотрудники ГГУ им. Скорины собирают подписи под общим обращением

Они требуют отставки Лукашенко и поддержку пострадавшим в ходе мирных акций.

Сотрудники, студенты и выпускники Гомельского государственного университета имени Скорины начали сбор подписей под обращением к администрации учреждения. Они требуют отставки Лукашенко и поддержку сотрудникам и студентам, пострадавшим в ходе мирных акций.

«Мы категорически против любых форм насилия. Нас возмущает поведение силовых структур по отношению к мирным гражданам Республики Беларусь. Пытки, жестокое и бесчеловечное обращение являются неприемлемыми и нарушают статью 25 Конституции Республики Беларусь», — сказано в обращении, пишет телеграм-канал «Баста!».

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