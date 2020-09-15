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Нобелевский лауреат поддержал белорусов: Самая большая мечта - быть свободными

  • 15.09.2020, 17:00
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Нобелевский лауреат поддержал белорусов: Самая большая мечта - быть свободными
Марио Варгас Льоса
фото: dpa

Марио Варгас Льоса высказался о ситуации в стране.

Несмотря на пандемию, в Берлине начался традиционный Международный литературный фестиваль. Среди гостей Internationales Literaturfestival Berlin - множество литературных звезд, передает «Немецкая волна».

Одни из самых известных – нобелевские лауреаты по литературе польская писательница Ольга Токарчук и перуанский прозаик и драматург Марио Варгас Льоса.

Последний принял участие в дискуссии, в ходе которой обсуждали роль культуры в целом и литературы в частности в становлении и защите демократии. Писатель подчеркнул в своем выступлении, что литература - не просто украшение демократии, а чтение - не просто вид досуга, не развлечение. Литература должна быть «оружием, с помощью которого мы можем вести борьбу против того, что считаем неправильным в обществе».

Льоса подчеркнул, что происходящее в Беларуси, а также в Венесуэле, Никарагуа, на Кубе и не только там, показывает, как важно для искусства и литературы открывать возможности, будить желание перемен. «Мы начинаем мечтать, - сказал он, - а потом начинаем реализовывать наши мечты. И самая большая мечта - быть свободными».

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