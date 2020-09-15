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Елена Левченко — белорусским хоккеистам: Ребята, мы все понимаем, но очень вас ждем

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  • 15.09.2020, 17:21
  • 2,798
Елена Левченко — белорусским хоккеистам: Ребята, мы все понимаем, но очень вас ждем
Фото: fiba.com

Известная баскетболистка призвала белорусский хоккей поддержать перемены.

Известная баскетболистка Елена Левченко обратилась к белорусским хоккеистам, которые реже других спортсменов в стране выражают свою гражданскую позицию, сообщает "Радыё Свабода".

- Пользуясь моментом, хочу обратиться к нашим хоккеистам. Ребята, мы вас очень ждем. Очень многие спрашивают: ну где же наши хоккеисты? И я все время говорю: ну вот, должны, должны… Поэтому, уважаемые хоккеисты, мы вас ждем. Мы все понимаем, но мы вас ждем, — сказала Левченко в интервью

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