Елена Левченко — белорусским хоккеистам: Ребята, мы все понимаем, но очень вас ждем 4 15.09.2020, 17:21

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Фото: fiba.com

Известная баскетболистка призвала белорусский хоккей поддержать перемены.

Известная баскетболистка Елена Левченко обратилась к белорусским хоккеистам, которые реже других спортсменов в стране выражают свою гражданскую позицию, сообщает "Радыё Свабода".

- Пользуясь моментом, хочу обратиться к нашим хоккеистам. Ребята, мы вас очень ждем. Очень многие спрашивают: ну где же наши хоккеисты? И я все время говорю: ну вот, должны, должны… Поэтому, уважаемые хоккеисты, мы вас ждем. Мы все понимаем, но мы вас ждем, — сказала Левченко в интервью

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