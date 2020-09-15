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Все больше работников «Беларуськалия» присоединяются к стачке

  • 15.09.2020, 17:44
  • 3,416
Все больше работников «Беларуськалия» присоединяются к стачке

Ранее стачком призвал к забастовке до выполнения требований.

Я против насилия и беззакония. Работники ОАО «Беларуськалий» присылают свои фото и заявления о присоединении к стачке, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Я, Шупилов Сергей Петрович, - говорит один из них. - Работник прогнившего и репрессивного предприятия ОАО «Беларуськалий». Я нахожусь в стачке. Как гражданин своей страны я против насилия и беззакония!»

Стачком ОАО «Беларуськалий» 13 сентября призвал к стачке до выполнения требований об отставке Лукашенко и освобождении политзаключенных.

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