Все больше работников «Беларуськалия» присоединяются к стачке
- 15.09.2020, 17:44
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Ранее стачком призвал к забастовке до выполнения требований.
Я против насилия и беззакония. Работники ОАО «Беларуськалий» присылают свои фото и заявления о присоединении к стачке, пишет телеграм-канал «Баста!».
«Я, Шупилов Сергей Петрович, - говорит один из них. - Работник прогнившего и репрессивного предприятия ОАО «Беларуськалий». Я нахожусь в стачке. Как гражданин своей страны я против насилия и беззакония!»
Стачком ОАО «Беларуськалий» 13 сентября призвал к стачке до выполнения требований об отставке Лукашенко и освобождении политзаключенных.