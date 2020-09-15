Испания поставила франкизм вне закона 15.09.2020, 17:47

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Мадрид принял Закон демократической памяти.

Правительство Испании приняло во вторник, 15 сентября, Закон демократической памяти. Он призван поставить под запрет "любые попытки оправдывать или восхвалять франкистскую диктатуру 1936-1975 годов и ее деятелей". Новое законодательство впервые в Испании официально осуждает режим генерала Франко и запрещает общественные организации с франкистскими названиями. Таким образом, оно дополняет решения о "дефранкизации" 2007 года, на основании которых улицы испанских городов уже лишились франкистских названий, памятников и мемориальных досок в честь деятелей бывшего режима, сообщает "Немецкая волна".

Вместе с тем, некоторые положения нового закона вызвали неоднозначную реакцию и будут оспорены в Конституционном суде страны.

Испания ставит точку в борьбе с франкизмом

Закон, экземпляр которого имеется у немецких журналистов, характеризуется правительством как мера по "окончательной дефранкизации" Испании. Он позволяет закрыть восемь общественных организаций с франкистскими названиями - в первую очередь, существующий с 1976 года Национальный фонд имени Франсиско Франко. Запрещаются также публичные выступления сторонников диктатуры и демонстрация символики той эпохи: портретов, эмблем и флагов.

Одновременно планируется полностью реализовать решения 2007 года - перезахоронить останки франкистских военных: Кейпо де Льяно и Гарсии Морато, которые ныне покоятся соответственно в храмах Севильи и Малаги. Правительство планирует также составить списки всех жертв диктатуры и идентифицировать останки этих жертв в братских могилах. Будут ликвидированы судебные приговоры эпохи Франко и дворянские звания, присвоенные диктатором своим приближенным.

Санкции за прославление тоталитаризма

По словам первого зампреда правительства социалистки Кармен Кальво, закон, в первую очередь, направлен на то, чтобы в Испании не было организаций, "публично восхваляющих, пропагандирующих или оправдывающих тоталитаризм и диктатуру". Она пообещала "жесткие санкции против тех, кто нарушит законодательство". Специально для этой цели при Верховном суде будет создана специальная прокуратура, добавила Кальво.

Профессор политологии Мадридского университета Карлос Посо, комментируя новый закон, признал в целом его положительное значение. Однако, он отметил, что "некоторые положения этого закона противоречивы". К примеру, часть организаций закроют только из-за их названий, полученных много лет назад. К примеру, Фонд генерала Кейпо де Льяно до сих пор занимался лишь помощью детям-инвалидам, а Фонд Мильяна Астрая - армейским ветеранам. При этом в стране не запрещены ультраправые организации, среди которых разнообразные фалангистские движения, партии Национальная демократия и "Испания-2000", активно пропагандирующие тоталитаризм.

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