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Протесты в Беларуси: 90-95% студентов не поддерживают власть

  • 15.09.2020, 17:55
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Протесты в Беларуси: 90-95% студентов не поддерживают власть
Фото: tut.by

Немецкие журналисты не смогли найти сторонников Лукашенко в МГЛУ.

Как выглядит университетская жизнь во время белорусской революции рассказывает "Немецкая волна".

"Думаю, что 90-95% студентов не поддерживают власть", - говорит Виктор, четверокурсник Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Он - один из студентов вуза, задержанных 2 сентября возле его здания во время акции протеста. Такого рода протесты, участники которых добиваются ухода с поста президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов, не стихают в Беларуси с 9 августа. Вернувшись с летних каникул, к ним присоединились тысячи студентов.

14 сентября в столичном лингвистическом университете вновь появились люди в форме - вуз заключил договор с департаментом охраны МВД Партизанского района Минска. Его сотрудники будут теперь обеспечивать поддержание общественного порядка на всей территории вуза. Кроме того, в МГЛУ стали вводить пропускной режим - "в целях обеспечения безопасного функционирования вуза и в связи с многочисленными просьбами родителей, сотрудников и студентов", пояснил ректорат.

Между тем студенты и преподаватели МГЛУ, в котором сегодня обучаются более 7 тысяч человек, практически ежедневно выходят на акции протесты против итогов президентских выборов. Самая громкая акция, 2 сентября, закончилась задержаниями ее участников, а через два дня ОМОН жестко задерживал студентов уже в фойе иняза. Перед этим они спели "Марсельезу" и несколько раз проскандировали "Жыве Беларусь!". После инцидента ректор МГЛУ Наталья Баранова заявила, что сожалеет о случившемся.

Преподаватели вуза поддержали студентов

"Думаю, после того, что произошло в нашем университете, протестная волна будет только нарастать, - рассказывает студент четвертого курса Виктор. - Выходим не только мы, но и наши преподаватели, родители, бывшие студенты". У самого Виктора, который провел в РУВД несколько часов (по его словам, не было никакого насилия, все прошло "более или менее культурно"), решимость и далее протестовать не пропала. "Практически сразу после того, как меня отпустили из РУВД, я оказался на митинге возле общежития. Оставаться в стороне от этого просто не возможно", - признается он.

Жесткое задержание студентов прямо в фойе вуза возмутило многих их преподавателей, которые записали специальное видеообращение. В нем педагоги осудили действия силовиков и поддержали своих питомцев: "Мы требуем освобождения всех политзаключенных. Мы требуем возбуждения уголовных дел по фактам преступлений против человечности. Мы призываем администрацию университета привлечь к ответственности всех тех, кто допустил противоправные действия в отношении наших студентов". Под видеообращеним подписались 140 преподавателей МГЛУ.

"Мы не могли равнодушно смотреть на то, что творилось в первую учебную неделю, когда происходили задержания, - поясняет преподаватель МГЛУ Елена Руда. - Мы знали, на что идем, что могут быть какие-то санкции, но нам было важно поддержать студентов и высказаться на этот счет". Руда отмечает, что ситуация в стране, безусловно, влияет на учебный процесс: "Некоторые студенты стремятся выразить свою позицию, хотят диалога с преподавателем. Некоторые молчат, некоторые - и таких, наверное, большинство - просто боятся. Например, 1 сентября ко мне не пришла целая группа, потому что они видели жесткие задержания и просто побоялись. Многих студентов, в том числе и старшекурсников, после занятий встречали родители".

"90-95% студентов не поддерживают власть"

Против студентов, участвующих в протестах, вуз пока не применил никаких санкций. "Ректор только сказала, что наш университет - это не место для высказывания своих политических взглядов, - продолжает Виктор. - Угроз, что меня могут исключить, не было. Думаю, наш ректор отреагировала достаточно мягко по сравнению с тем, что происходит в других университетах". Что касается учебного процесса, то, по выражению Виктора, лекции и пары идут как обычно: "Вначале мы обсуждали вариант бойкота учебы, но пришли к выводу, что это неправильно".

Косвенно в пользу этого утверждения свидетельствует тот факт, что студенты массово пишут заявления о выходе из провластного Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ). "Много заявлений даже от тех, кто никогда в союзе и не состоял. Из студенческого профсоюза тоже выходят", - делится второкурсница Елена (имя изменено по просьбе собеседницы).

Девушка уверена, что акции протеста, которые проходят в МГЛУ, учебе не мешают: "Пары проходят как обычно. На перерывах, конечно, обсуждаем происходящее или собираемся, чтобы постоять с флагами или спеть какую-то песню. Думаю, мы все делаем правильно, подключаются новые люди. Знаю, что протесты проходят и в общежитии, ребята собираются в студенческом дворике".

Еще 1 сентября студенты вуза создали чат, в котором обсуждают акции протеста. В нем сейчас почти две тысячи человек.

"Каждый день появляется план действий, например о том, что в определенное время выходим в фойе и поем какую-то песню. В чате есть и преподаватели", - добавляет Елена.

Поддержать МГЛУ приходили и студенты других столичных вузов (их в Минске всего более 30-ти). Акции солидарности организуют почти во всех учебных заведениях. Исключение - вузы, которые подчиняются силовым ведомствам. Какие настроения царят среди их курсантов, достоверно неизвестно. Общаясь со студентами МЛГУ, несмотря на все приложенные усилия, журналисты так и не смогла найти среди них тех, кто поддерживает нынешние белорусские власти.

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