В среду в Беларуси будет до +28 градусов 15.09.2020, 18:06

Ночью и утром возможен слабый туман.

Ночью и утром 16 сентября в отдельных районах Беларуси возможен слабый туман, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет переменная облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью будет плюс 8-14 градусов. Днем воздух прогреется до 22-28 тепла.

Синоптики также предупреждают о неблагоприятном метеорологическом явлении в ближайшие дни. С 17 сентября в Беларуси похолодает. Днем в четверг и в течение суток в пятницу, 18 сентября, на большей части страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

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