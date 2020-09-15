Видеофакт: В Гомеле после мирной акции волонтеры отбили двух девушек у милиции 5 15.09.2020, 20:45

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Гомельчанок окружили со всех сторон, не давая добраться до них.

В Гомеле после воскресного Марша Героев 13 сентября задержали около 30 человек. Задержанных могло оказаться больше, если бы не волонтеры, которые не позволили забрать в отделение двух девушек, пишет gomel.today.

«Было часов пять. Мы закончили раздавать воду на перекрёстке Ветковской и Победы, и одна наша девочка закричала: «Мужчины, сюда!» Но побежали, разумеется, все. Там две девушки на лавочке плачут, наряд милиции и пару «тихарей» на белых «жигулях», — рассказали волонтеры.

Сотрудники «правоохранительных» органов хотели задержать двух гомельчанок, но волонтеры окружили девушек со всех сторон, не давая милиции добраться до них. «Нельзя девочек обижать, — слышно за кадром. — Не отпустим девочек. Никто никуда не пойдет».

Стал на защиту девушек и мужчина. Он предложил на месте составить протокол, однако сотрудники не согласились. По их словам, при себе у них не было процессуальных документов.

Когда волонтеры со всех сторон окружили девушек, милиционер напомнил, что они тоже могут так сказать навлечь на себя беду, но это не сработало.

Девушек в тот вечер не задержали.

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