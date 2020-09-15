Евродепутат Анна Фотыга: Лукашенко — узурпатор, в Беларуси нужно провести свободные выборы 3 15.09.2020, 21:15

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Анна Фотыга

Завтра Европарламент примет резолюцию по ситуации в Беларуси.

Ситуация в Беларуси, где общество отреагировало на нее волной длящихся уже больше месяца мирных протестов против фальсификации результатов президентских выборов, стала предметом обсуждения на сегодняшнем пленарном заседании Европарламента. Завтра Европарламент примет резолюцию по этому поводу.

От имени группы европейских консерваторов и реформаторов в дискуссии выступила координатор группы по международным делам Анна Фотыга.

«Узурпатор президентской власти в Беларуси готов пожертвовать суверенитетом, безопасностью и, во многих случаях, жизнями своих граждан своей страны в обмен на гарантии Кремля на время его пребывания у власти», - сказала депутат Европарламента, имея в виду, в частности, вчерашнюю встречу в Сочи Лукашенко и президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Мы требуем немедленного прекращения насилия в Беларуси, освобождения всех политических заключенных», - продолжила Фотыга, имея в виду скандально жестокое применение силы лукашенковскими карателями спротив мирных демонстрантов и незаконные аресты представителей оппозиции.

Анна Фотыга также отметила, что в соответствии с волей белорусского народа в Беларуси должны быть назначены перевыборы. «Мы требуем, чтобы Россия воздержалась от поддержки узурпатора», - заключил Фотыга.

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