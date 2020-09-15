Аваков призвал хасидов «не провоцировать ситуацию» на границе с Украиной 15.09.2020, 21:03

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Арсен Аваков

Фото: Reuters

Сейчас граница Украины с Беларусью охраняется в усиленном режиме.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с представителями хасидской общины относительно ситуации с паломничеством в Умани Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Ежегодно город [Умань] принимал от 20 до 50 тыс. паломников-хасидов со всего мира. Мы с глубоким уважением относимся к национальным и религиозным традициям. Однако мировая пандемия COVID-19 диктует нам другие правила, где безопасность и здоровье граждан – превыше всего. Мы призываем паломников уважать украинский закон и не провоцировать ситуацию на границе нашего государства", – отметил Аваков.

На границе Украины и Беларуси в Черниговской области в пункте пропуска "Новые Яриловичи", через который сотни хасидов пытаются попасть на украинскую территорию на празднование Нового года по еврейскому календарю, с 14 сентября временно ограничили движение транспорта и граждан.

На место событий приезжал глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко. Он встретился с иностранцами и продемонстрировал им постановление Кабинета Министров об ограничении въезда.

"Он отметил, что каждый иностранный гражданин должен уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы. Также глава ведомства подчеркнул недопустимость нарушения границы иностранцами, поскольку они будут нести за это ответственность, а пограничники не допустят попыток нарушения границы", – сказано в пресс-релизе Госпогранслужбы.

Сейчас граница с Беларусью охраняется в усиленном режиме.

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