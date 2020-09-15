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РФ объявила о вторых за месяц военных учениях с Беларусью

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  • 15.09.2020, 21:39
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РФ объявила о вторых за месяц военных учениях с Беларусью
фото: topwar.ru

Маневры пройдут на белорусской территории с 12 по 16 октября.

Минобороны России анонсировало вторые за месяц совместные учения с Беларусью.

Маневры под названием "Нерушимое братство – 2020" пройдут на белорусской территории с 12 по 16 октября. В ежегодных командно-штабных учениях также будут задействованы подразделения из четырёх других стран – членов Организации договора о коллективной безопасности – Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В сообщении оборонного ведомства говорится, что на полигоне "Лосвидо" военные будут отрабатывать подготовку и ведение миротворческой операции.

Сейчас в Беларуси идут учения "Славянское братство – 2020". Они проходят на Брестском полигоне, и для участия в них в страну уже прибыли военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии российских Воздушно-десантных войск, отмечает РБК. Эти манёвры продлятся до 25 сентября – с привлечением 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники и полутора тысяч военных.

Изначально планировалось, что на манёвры "Славянское братство" приедут также солдаты из Сербии, но Белград позднее объявил, что на полгода отказывается от совместных армейских проектов, связав решение с давлением со стороны руководства Европейского союза.

В Беларуси продолжается политический кризис, связанный с многотысячными протестами против объявленной властями победы на президентских выборах Лукашенко.

Государства ЕС итоги голосования в Беларуси не признали, наряду с еще рядом западных стран. Брюссель призывает Минск прекратить преследование участников массовых выступлений и положить конец насилию со стороны сотрудников правоохранительных органов.

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