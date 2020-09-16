Герой с площади Перемен 16.09.2020, 7:41

Что мы знаем о Степане Латыпове?

Степан Латыпов поразил своим поступком. Кадры, как его избитого, арестовывали бандиты в масках, облетели Беларусь. Вот что о нем рассказывают Charter97.org знакомые:

- Мы живем в стране, где нет закона. Где неизвестные в масках увозят людей в машинах без номеров в РОВД, на Окрестино и вообще бог знает куда.

Нельзя молчать, нельзя думать, что тебя это не коснется.

Сегодня неизвестные задержали человека, с которым знакомы и которого уважают за профессионализм многие ландшафтные дизайнеры. И я в том числе конечно же.

Я не знаю более грамотного специалиста по лечению деревьев. Когда-то он спас огромную красивую сосну на участке заказчицы. Он - человек, способный быстро и легко ответить на любой вопрос по химобработкам растений.

Совсем недавно узнала, что он БЕСПЛАТНО обрабатывал подъезды и поликлиники от короновируса. Конечно же, светлая голова знает чем и как!

За что Степана Латыпова задержали? За то, что попросил бандита в маске на Площади Перемен представиться. Почему бандита? Потому, что честные люди не прячут свои лица!

Вынесли из квартиры технику, большую сумму денег. После общения с неизвестными в масках Степан стал хромать.

Это беспредел. Еще пару месяцев назад, если бы мне рассказали, что я буду писать подобные посты, я бы не поверила. Я бы не поверила вообще ничему, что здесь сейчас происходит.

Но мы в этом живем. И это страшно.

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