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Ученые предсказали будущее пандемии коронавируса

  • 16.09.2020, 7:43
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Ученые предсказали будущее пандемии коронавируса

COVID-19 имеет более высокую скорость передачи по сравнению с известными сезонными заболеваниями.

Ученые Американского университета Бейрута в Ливане предсказывают, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 в будущем станет сезонной в странах с умеренным климатом. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Public Health (перевод - lenta.ru).

Исследователи рассмотрели такие известные сезонные вирусы, как вирус гриппа и коронавирусы, вызывающие простуду. Зимой в умеренных странах наблюдается пик заболеваемости, провоцируемой этими патогенами, однако вирусы круглогодично циркулируют в тропических регионах. Ученые рассмотрели факторы, контролирующие сезонность вирусных инфекций, а также учитывали данные о пандемии SARS-CoV-2.

Оказалось, что выживаемость вирусов в воздухе и на поверхностях, а также восприимчивость к инфекциям и склонность людей собираться в помещениях зависят от сезонных изменений температуры и влажности. По сравнению с гриппом и другими респираторными заболеваниями новый коронавирус имеет более высокую скорость передачи из-за отсутствия у большинства людей иммунитета. Именно поэтому факторы, влияющие на сезонность, пока не могут остановить распространение COVID-19 в летние месяцы.

Лишь тогда, когда многие люди приобретут устойчивый иммунитет после иммунизации или выздоровления, вирус станет более восприимчивым к сезонным факторам. До этого необходимо соблюдать строгие меры по ограничению распространения коронавирусной инфекции.

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