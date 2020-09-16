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Медики: Данные об испытаниях российской вакцины от COVID сомнительны и содержат копипаст

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  • 16.09.2020, 9:18
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Медики: Данные об испытаниях российской вакцины от COVID сомнительны и содержат копипаст
Фото: ТАСС

Москва уже начала давать людям рискованный препарат.

Группа исследователей выразила обеспокоенность в связи закономерностями, которые часто повторяются в документах, которые описывают раннюю фазу клинических испытаний вакцины России от коронавируса.

Москва уже одобрила препарат для использования, пытаясь опередить все остальные страны, которые еще тестируют свои разработки.

Как пишет Nature (перевод - unian.net , российские данные были опубликованы в этом месяце в медицинском журнале The Lancet. Ученые в открытом письме к российским авторам указали на то, что определенные значения постоянно повторяются.

А отчет представляет результаты только в форме графиков без указания подробных данных, на которых они основываются. "Хотя исследование, описанное в этом отчете, потенциально может быть значительным, представление данных вызывает ряд беспокойств и требует доступа к оригинальным данным для полного расследования", - говорится в письме группы ученых.

Nature пишет, что под открытым письмом к российским авторам отчета об испытаниях вакцины подписались 38 ученых. Он был опубликован в блоге, который ведет молекулярный биолог Энрико Буччи. Он возглавляет компанию Resis в Италии. По словам итальянского ученого, он заметил "несостыковки" в том, что россияне опубликовали на страницах The Lancet. Например, в одном из пунктов российские авторы указывают свои замеры уровня иммунных клеток в крови. Всего было 9 групп добровольцев, на которых испытывали разные формулы вакцины. И у двух групп странным образом замеры оказались на одинаковом уровне.

"Шансы, что это могло произойти по стечению обстоятельств, чрезвычайно скудны", - сказал Буччи.

По словам Константина Андреева, который исследует вирусные респираторные инфекции в Северо-Западном университете Эванстона, штат Иллинойс, появление одинаковых закономерностей в данных двух разных оценок "очень маловероятно". Он подчеркивает, что такое странное явление в российских данных - это не мелочь.

"Мы не обвиняем никого в недопустимом для научного мира поведении, а просим разъяснений, как такие очевидно одинаковые данные могли появиться. Когда мы увидели сообщение о том, что Россия начала делать инъекции вакцины людям за пределами клинических испытаний, мы почувствовали, что должны высказаться немедленно", - сказал Буччи.

Nature пишет, что президент компании DiaPrep Systems Майкла Фаворова настораживает решение России опубликовать результаты испытаний без детальных данных. По его словам, это очень нетипичное поведение в научных кругах.

Например, Оксфордский университет и компания AstraZeneca тоже опубликовали на страницах The Lancet отчет о своей вакцине. И он был дополнен большим количеством данных, которые другие ученые могли проверить.

Автором российского отчета об испытаниях вакцины выступил Денис Логунов из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Он не ответил на запросы Nature о комментарии. Однако, в интервью российскому изданию Meduza он сказал, что не собирается реагировать на открытое письмо ученых. Логунов также отрицал, что в опубликованных данных о вакцине были ошибки. Он настаивает, что оценки уровней антител "были точно такими, как там написано".

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