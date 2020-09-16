Новые рабочие «Беларуськалия» присоединяются к стачке 5 16.09.2020, 9:32

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ФОТО: LIDER-PRESS.BY

Солидарность шахтеров — в действии.

Еще двое рабочих "Беларуськалия" заявили о стачке, сообщает телеграм-канал "Беларусь бастует!"

"Я, Тарас Сергей Викторович, работник ОАО "Беларуськалий", и я в стачке. Я против насилия и беспредела в нашей стране".

"Я, Шупилов Сергей Петрович, работник прогнившего и репрессивного предприятия ОАО "Беларуськалий". Я нахожусь в стачке. Как гражданин своей страны я против насилия и беззакония!"

16 сентября - день солидарности

Независимые телеграм-каналы призвали всех проявить солидарность с бастующими рабочими Беларуси и остановить работу 16 сентября:

— Мы видим, что больше всего власть боится забастовок. Боится остановки предприятий. Боится потерять контроль.

Но если они боятся - значит, мы на верном пути.

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