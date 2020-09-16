Пожарный с Марша Героев обратился к белорусам 3 16.09.2020, 9:42

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Моржевский Илья

Сильное видео.

Моржевский Илья, пожарный ПАСЧ-26 Минска, честно и открыто обратился к белорусам, сообщает телеграм-канал nexta_tv.

Пожарный, который участвовал в Марше Героев 13 сентября, выразил солидарность с работниками ОСВОДа, спасавшими людей от ОМОНа, а также с сотрудниками МЧС, уволенными из-за политических взглядов.

Илья Моржевский призвал белорусов доверять пожарным, которые в своем большинстве находятся на стороне протестующего народа.

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