В Беларуси повышают налоги и акцизы 6 16.09.2020, 10:20

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Стало известно о планах Минфина.

На сайте Минфина без лишнего шума появился проект Закона об изменении Налогового кодекса. Самое познавательное там, конечно, содержится в приложениях, где прописаны новые суммы, которые мы должны будем (если закон примут) прямо или опосредованно отдавать в казну. Ставки почти во всех случаях увеличились, иногда — на 50 процентов. Даже на святое — «чернила» и сигареты. Чтобы это заметить, надо полистать прежний, ныне действующий документ. Журналисты onliner.by сравнили некоторые параметры.

Чтобы найти проект, надо на главной странице Минфина найти вкладку «Основные направления», там — раздел «Налоговая политика», затем угадать из множества других пункт «Обсуждаем проекты» — и вы у цели. Можете обсуждать.

В проекте закона по большинству пунктов суммы выросли. Например, что касается алкоголя, то серьезно подорожали акцизы на этиловый спирт. Тот самый, которым разводят плодово-ягодное «вино» (которое мы приноровились называть «чернилами»). А значит, оно тоже подорожает.

Этиловый спирт (за 1 л)

Повысились акцизы и непосредственно на саму «бормотуху», она становится чуть менее доступна.

Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии

На 50% вырастает акциз на дешевые сигареты. На дорогие тоже серьезно увеличивается.

Сигареты с фильтром до 130 рублей (за 1000 шт.)

Топливо тоже растет.

Автобензин (за 1 т)

Дизтопливо (за 1 т)

Частные арендодатели жилья по задумке тоже должны будут отдавать государству побольше. А значит, наверное, повышать плату или решать эту проблему другими способами. В разных городах ставки различаются, для примера берем самый дорогой Минск.

Подоходный налог с физических лиц за сдачу помещений (за каждую комнату)

Для предприятий тоже растет стоимость производства по разным статьям деятельности. Например, много тянет экология.

Налог за выбросы загрязняющих веществ (за 1 т веществ II класса)

Побольше должны будут отдавать в казну предприниматели. Ставки по регионам различаются. Для понимания масштаба изменений мы снова берем самый дорогой Минск и вид деятельности — «ремонт машин». По иным видам предпринимательства пропорции прибавок схожие.

Единый налог с ИП и иных физических лиц

Более подробно и предметно сравнить параметры можно, сопоставив действующий закон и проект нового.

По задумке авторов проекта обновленный закон должен поэтапно заработать начиная с 2021 года.

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