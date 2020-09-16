Жена работника МВД показала мужу, как выглядят встречи во дворах

Жена работника МВД показала мужу, как выглядят встречи во дворах3
- 16.09.2020, 10:26
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«Одного вечера хватило, чтобы мозги на место стали».
Взяла я его за руку - и поехали по городу кататься. Во дворах танцы с колоночкой, песни поют, где-то гитара и романтика.
«Вчера у моего мужа просто был взрыв мозга, - пишет читательница телеграм-канала «Баста!». - Он работает в МВД, на гражданской должности.
Сегодня у них было какое-то собрание, на котором им снова рассказывали о том, что враги из других стран устраивают на улицах провокации, а по вечерам они ходят по дворам и подбивают молодежь на бунты и дебош.
Всё это он мне рассказывал потому, что их должности вообще не имеют никакого отношения к оперативной работе, они «бумажки перебирают», а тут им по итогу сказали, что на днях их будут включать в группы, которые работают на улице и борются за «конституционный строй». Пообещали хорошую надбавку при том, что им зарплаты за июль еще не всем дали.
Взяла я его за руку - и поехали по городу кататься. Во дворах танцы с колоночкой, песни поют, где-то гитара и романтика.
«Это бунт?», - спрашиваю.
«Нет», - отвечает.
Одного вечера хватило, чтобы мозги на место стали».