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Жена работника МВД показала мужу, как выглядят встречи во дворах

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  • 16.09.2020, 10:26
  • 8,657
Жена работника МВД показала мужу, как выглядят встречи во дворах

«Одного вечера хватило, чтобы мозги на место стали».

Взяла я его за руку - и поехали по городу кататься. Во дворах танцы с колоночкой, песни поют, где-то гитара и романтика.

«Вчера у моего мужа просто был взрыв мозга, - пишет читательница телеграм-канала «Баста!». - Он работает в МВД, на гражданской должности.

Сегодня у них было какое-то собрание, на котором им снова рассказывали о том, что враги из других стран устраивают на улицах провокации, а по вечерам они ходят по дворам и подбивают молодежь на бунты и дебош.

Всё это он мне рассказывал потому, что их должности вообще не имеют никакого отношения к оперативной работе, они «бумажки перебирают», а тут им по итогу сказали, что на днях их будут включать в группы, которые работают на улице и борются за «конституционный строй». Пообещали хорошую надбавку при том, что им зарплаты за июль еще не всем дали.

Взяла я его за руку - и поехали по городу кататься. Во дворах танцы с колоночкой, песни поют, где-то гитара и романтика.

«Это бунт?», - спрашиваю.

«Нет», - отвечает.

Одного вечера хватило, чтобы мозги на место стали».

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