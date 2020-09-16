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В Беларуси за два месяца эпидемии COVID-19 число ветеранов уменьшилось в два раза

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  • 16.09.2020, 10:26
  • 3,078
В Беларуси за два месяца эпидемии COVID-19 число ветеранов уменьшилось в два раза
иллюстрационное фото БелТА

Ужасающая статистика.

Только за два месяца 2020 года — май и июнь-количество ветеранов в Беларуси сократилось почти вдвое. Это официальная статистика. На цифры обратило внимание «Еврорадио».

Цифры:

01.04.2019 — ветеранов в стране насчитывается 6250

01.04.2020 — ветеранов менее 5 тысяч

01.05.2020 — ветеранов 4,7 тысячи

01.07.2020 — ветеранов 2639

Это резкое падение, которого не было раньше. С 1 апреля 2019-го по 1 мая 2020 года умерло меньше ветеранов, чем в мае-июне 2020 года.

Напомним, в этом году Александр Лукашенко настоял на проведении парада Победы несмотря на пандемию коронавируса. В нем участвовали и ветераны. Некоторые, беря пример с Лукашенко, пренебрегали средствами индивидуальной защиты.

Поздравление ветеранов также происходило дома: к ним приходили активисты молодежных организаций, а иногда и целые оркестры.

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