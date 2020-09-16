«Силовики реально уходят со службы довольно массово»25
- 16.09.2020, 11:06
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Семьи разделились, жены требуют развода у мужей.
Силовики реально уходят со службы довольно массово. Семьи разделились. Жены требуют развода у мужей, взрослые дети уходят из дома, пишет телеграм-канал «Баста!».
«Поделюсь инфой из первых рук. - пишет читатель канала. - Силовики реально уходят со службы довольно массово.
Семьи разделились. Жены требуют развода у мужей, взрослые дети уходят из дома. В семьях баталии и раздоры.
Не забывайте, что силовой блок - это не только Караев с братками и менты. Среди них все ещё есть честные и порядочные генералы, подполковники и полковники».