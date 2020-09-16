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«Силовики реально уходят со службы довольно массово»

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  • 16.09.2020, 11:06
  • 18,013
«Силовики реально уходят со службы довольно массово»
иллюстрационное фото tut.by

Семьи разделились, жены требуют развода у мужей.

Силовики реально уходят со службы довольно массово. Семьи разделились. Жены требуют развода у мужей, взрослые дети уходят из дома, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Поделюсь инфой из первых рук. - пишет читатель канала. - Силовики реально уходят со службы довольно массово.

Семьи разделились. Жены требуют развода у мужей, взрослые дети уходят из дома. В семьях баталии и раздоры.

Не забывайте, что силовой блок - это не только Караев с братками и менты. Среди них все ещё есть честные и порядочные генералы, подполковники и полковники».

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