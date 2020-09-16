В Чехии самый высокий суточный прирост заражений с начала эпидемии 1 16.09.2020, 11:20

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Предыдущий рекорд был зафиксирован трое суток назад.

В Чехии зафиксировали новый антирекорд заражения СOVID-19 – 1677 новых случаев за сутки, сообщает Сharter97.org со ссылкой на чешский Минздрав.

Из почти 39 тысяч подтвержденных случаев коронавируса в стране насчитывается 15 807 активных случаев заболевания.

Отмечается, что в больницах сейчас находятся 333 человека, состояние 78 из них тяжелое.

С начала эпидемии в Чехии от коронавирусной болезни умерли 476 человек, из них 6 – за последние сутки.

Отметим, что предыдущий самый высокий суточный показатель заражений был зафиксирован в Чехии лишь трое суток назад.

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