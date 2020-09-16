Рейтинг Владимира Зеленского впервые опустился ниже 30% 1 16.09.2020, 12:12

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Владимир Зеленский

Результаты опроса украинских социологов.

Нынешнего президента Украины Владимира Зеленского готовы поддержать 29% украинцев, среди тех, кто определился, если бы выборы состоялись в ближайшее время, сообщает «Новое время».

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

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Более года назад Зеленский стал президентом, победив во втором туре выборов с рекордной поддержкой — 73,22%. Петра Порошенко, занимавшего пост главы государства с 2014 года, тогда поддержали только 24,45%.

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За сопредседателя парламентской фракции Оппозиционная платформа — «За жизнь» Юрия Бойко проголосовали бы 15,5% опрошенных, за лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко — 14%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 9,3%.

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