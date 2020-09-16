Президент Еврокомиссии: Народ Беларуси - это не фигурки на чужой шахматной доске 1 16.09.2020, 12:46

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Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку белорусам.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку народу Беларуси, заявив, что он имеет право свободно выбирать собственное будущее.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом она сказала в обращении "О состоянии Союза", с которым ежегодно выступают главы комиссии в Европейском парламенте.

"ЕС на стороне народа Беларуси" - сказала фон дер Ляйен.

Она повторила, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными, и осудила грубое подавление мирных протестов, которые произошли после них.

"Народ Беларуси должен быть волен выбирать свое будущее. Это не фигурки на чужой шахматной доске", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Напомним, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности заявил, что Европейский Союз не считает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Боррель добавил, что ЕС готовит персональные санкции в отношении Беларуси, которые должны быть одобрены в ближайшее время - до проведения заседания Евросовета на следующей неделе.

По сообщениям СМИ, страны Европейского союза согласовали внесение в санкционный список 40 представителей белорусского режима.

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