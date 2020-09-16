Со следующей недели Литва упрощает процедуру выдачи виз белорусам 3 16.09.2020, 13:08

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Граждане Беларуси смогут получать национальную визу на полгода.

По информации литовского МИД, с 21 сентября в Литве к белорусам будут предъявляться такие же условия выдачи национальных виз, как к гражданам Австралии, Японии, Соединенного Королевства, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи, сообщает Delfi.

Граждане Беларуси смогут получать национальную визу на полгода, представляя минимальный пакет документов и доказательство своей финансовой обеспеченности – средства на три месяца, либо обязательство юридического лица по обеспечению таких средств.

Глава МИД Линас Линкявичюс сказал, что литовская дипломатическая служба способна обеспечить слаженный и быстрый процесс выдачи виз без создания бюрократических и административных препятствий.

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене утверждает, что для ускорения процедур выдачи виз Департамент миграции начнет рассматривать прошения высококвалифицированных специалистов еще до их прибытия в Литву.

"В данный момент самое важное - обеспечить слаженный процесс реализации процедур", – сказала Р. Тамашунене.

Предполагается, что упрощенный визовый режим будет действовать до 21 марта 2021 года.

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