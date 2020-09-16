закрыть
16 сентября 2020, среда, 14:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стачком «Беларуськалия»: Экономические последствия «итальянки» налицо

1
  • 16.09.2020, 13:21
  • 2,598
Стачком «Беларуськалия»: Экономические последствия «итальянки» налицо
Фото: «Радыё Свабода»

В августе добыча руды и выпуск удобрений резко ушли в минус.

Стачком «Белкалия» подвел предварительные итоги забастовки на предприятии, прошедшей здесь в августе. В суде, который признал забастовку на предприятии незаконной, были озвучены цифры: 17 августа на работу не вышло 120 сотрудников, 18-го — 671. Тем самым, подчеркивают в стачкоме, наниматель признал факт забастовки на предприятии, пусть она и была двухдневной.

В стачкоме сообщают, что, начиная с 19 августа большинство рудоуправлений работает в штатном режиме, а 3-е 4-е РУ — с выполнением и даже перевыполнением плана.

Но некоторые работники рудников 1-го и 2-го рудоуправлений решили все же действовать по итальянскому сценарию, когда работа выполняется строго в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности, что сильно затормаживает производственный процесс, сообщают в стачечном комитете. И приводят сравнение данных за июль и август:

По данным стачкома, в итоге многие инженерно-технические работники 1-го РУ были лишены премии за август. План на следующие месяцы увеличен и, скорее всего, в годовом исчислении будет выполнен. Но вряд ли это хорошо скажется на горно-шахтном оборудовании. В любом случае, экономические последствия «итальянки» налицо, подчеркивают в стачкоме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос