Стачком «Беларуськалия»: Экономические последствия «итальянки» налицо 1 16.09.2020, 13:21

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Фото: «Радыё Свабода»

В августе добыча руды и выпуск удобрений резко ушли в минус.

Стачком «Белкалия» подвел предварительные итоги забастовки на предприятии, прошедшей здесь в августе. В суде, который признал забастовку на предприятии незаконной, были озвучены цифры: 17 августа на работу не вышло 120 сотрудников, 18-го — 671. Тем самым, подчеркивают в стачкоме, наниматель признал факт забастовки на предприятии, пусть она и была двухдневной.

В стачкоме сообщают, что, начиная с 19 августа большинство рудоуправлений работает в штатном режиме, а 3-е 4-е РУ — с выполнением и даже перевыполнением плана.

Но некоторые работники рудников 1-го и 2-го рудоуправлений решили все же действовать по итальянскому сценарию, когда работа выполняется строго в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности, что сильно затормаживает производственный процесс, сообщают в стачечном комитете. И приводят сравнение данных за июль и август:

По данным стачкома, в итоге многие инженерно-технические работники 1-го РУ были лишены премии за август. План на следующие месяцы увеличен и, скорее всего, в годовом исчислении будет выполнен. Но вряд ли это хорошо скажется на горно-шахтном оборудовании. В любом случае, экономические последствия «итальянки» налицо, подчеркивают в стачкоме.

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