закрыть
16 сентября 2020, среда, 14:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Макрон из-за ситуации в Беларуси едет в страны Балтии

  • 16.09.2020, 13:33
  • 2,710
Макрон из-за ситуации в Беларуси едет в страны Балтии
Эммануэль Макрон
Фото: Chesnot/Getty Images

Президент Франции посетит Литву и Латвию в конце сентября.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Литву и Латвию в конце сентября на фоне напряженности между Европейским Союзом, Россией и Беларусью.

О визите сообщили в Елисейском дворце, пишет "Европейская правда".

В рамках визита, который пройдет с 28 по 30 сентября, Макрон встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Латвии Егилсом Левитсом и латвийским премьер-министром Кришьянисом Кариньшом.

Во время посещения Литвы Макрон также посетит французский военный контингент, который дислоцируется в городе Рукла в рамках усиленного присутствия НАТО.

На этой неделе в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным Макрон подчеркнул, что поддерживает политическое решение кризиса в Беларуси без внешнего вмешательства.

Ранее Макрон заявлял, что хочет избежать повторения в Беларуси украинского сценария.

Кроме того, на этой неделе Германия и Франция призвали Россию объяснить, что случилось с российским оппозиционером Алексеем Навальным после того, как лаборатории в Германии, Франции и Швеции подтвердили, что он был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос