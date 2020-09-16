закрыть
16 сентября 2020, среда, 14:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Фанаты солигорского «Шахтера» объявили о «перемирии» со всеми клубами

  • 16.09.2020, 13:44
  • 1,627
Фанаты солигорского «Шахтера» объявили о «перемирии» со всеми клубами

Подобное заявление сделали украинские ультрас во время Революции достоинства.

Фанаты солигорского «Шахтера» выступили с сильным заявлением: они объявили, что из-за событий в Беларуси прекращают поддержку команды на секторе, а также любую агрессию в сторону ультрас других клубов, сообщает телеграм-канал «Трибуна».

«Мы обеспокоены ситуацией в стране, когда за смерти и избиение людей никто не несет ответственности. Когда суды плюют на Конституцию и законы. Когда система обесценивает человеческую жизнь и судьбу.

В сложившейся ситуации мы не можем представить агрессии к болельщикам других клубов и объявляем нейтралитет ко всем фанатским движениям нашей страны до стабилизации ситуации. Мы оппоненты, а не враги!

Также, пока мы прекращаем активную поддержку команды на стадионах нашей страны. Но, ребята, знайте - мы всегда рядом с вами!

Жыве Беларусь!»

Напомним, что о национальном перемирии заявили ультрас всех украинских клубов во время Революции достоинства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос