Фанаты солигорского «Шахтера» объявили о «перемирии» со всеми клубами 16.09.2020, 13:44

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Подобное заявление сделали украинские ультрас во время Революции достоинства.

Фанаты солигорского «Шахтера» выступили с сильным заявлением: они объявили, что из-за событий в Беларуси прекращают поддержку команды на секторе, а также любую агрессию в сторону ультрас других клубов, сообщает телеграм-канал «Трибуна».

«Мы обеспокоены ситуацией в стране, когда за смерти и избиение людей никто не несет ответственности. Когда суды плюют на Конституцию и законы. Когда система обесценивает человеческую жизнь и судьбу.

В сложившейся ситуации мы не можем представить агрессии к болельщикам других клубов и объявляем нейтралитет ко всем фанатским движениям нашей страны до стабилизации ситуации. Мы оппоненты, а не враги!

Также, пока мы прекращаем активную поддержку команды на стадионах нашей страны. Но, ребята, знайте - мы всегда рядом с вами!

Жыве Беларусь!»

Напомним, что о национальном перемирии заявили ультрас всех украинских клубов во время Революции достоинства.

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