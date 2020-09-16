Андрюс Кубилюс: Мы должны признать Лукашенко преступным узурпатором 16.09.2020, 13:51

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Андрюс Кубилюс

Литовский евродепутат призвал ЕС готовить план поддержки демократии в Беларуси.

Депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс во время пленарных дебатов в Европарламенте призвал ЕС предпринять конкретные действия в связи с ситуацией в Беларуси, сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

«Мы должны признать Александра Лукашенко преступным узурпатором, если он не уйдет по истечению срока полномочий. Также нужно начать международное расследование преступлений ОМОНа и потребовать включения всех причастных к насилию в отношении мирных демонстрантов в санкционный список ЕС», — заявил Андрюс Кубилюс.

Литовский политик призвал Евросоюз готовить план поддержки демократической Беларуси. Кубилюс добавил, что большинство белорусов хотят ухода Лукашенко.

Депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене во время дебатов заявила, что белорусы — европейские герои, которые борются за европейский образ жизни, права человека и демократию

«Белорусы могут изменить европейский континент, потому что они могут изменить не только Беларусь, но и Россию. Вот почему Путин боится революции в Беларуси и поддерживает кровавого диктатора Лукашенко», — сказала она.

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