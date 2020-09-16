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Минчане поблагодарили сотрудника МЧС, который выступил в защиту национальных флагов

  • 16.09.2020, 14:20
  • 3,402
Минчане поблагодарили сотрудника МЧС, который выступил в защиту национальных флагов
Илья Маржевский

Видеофакт.

Минчане поблагодарили сотрудника МЧС Илью Маржевского, который выступил против отправки пожарных на снятие вывешенных в городе национальных флагов, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Люди собрались во дворе и скандировали его имя.

Ранее Илья Маржевский из пожарной части №26 Минска обратился к белорусам. Он выразил солидарность с сотрудниками МЧС, уволенными по политическим мотивам, и с задержанными спасателями ОСВОДа. «Я и многие мои коллеги не согласны с этим», — сказал он.

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