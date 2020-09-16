Человек, потерявший страну 10 Алексей Мельников

16.09.2020, 14:20

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Лукашенко потерпел крах.

Уверенный в себе глава государства так себя не ведет – это главное впечатление от вчерашнего выступления Лукашенко на встрече с Путиным.

Подхалимничал, едва не заглядывал в глаза, говорил какую-то общую чепуху голосом, в котором не было твердости. Более того – фактически признал, что ничего не может поделать с протестами – явил тем самым открытую слабость.

Портрет вышел не убедительным.

Путину, наверняка, это понятно. Он циничный и практичный.

Лукашенко не получил главного – Россия не будет связывать себя с его судьбой, не пойдет на серьезные жертвы ради него. Он превращается в обузу. Общие фразы, символическая поддержка, обещание относительно небольших денег. Армия России после учений уйдет, резерв российских силовиков расформируют.

Как бы ни представлял в Беларуси Лукашенко итоги своего визита – на деле это крах. Он оставлен один на один со своей проснувшейся от сна, гордой, все больше сознающей свою силу, страной. Со страной, которую он уже потерял.

Алексей Мельников, Telegram

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