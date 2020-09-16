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«Милиционеры рассказали, что этого майора уволили из тюрьмы за жестокость»

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  • 16.09.2020, 14:55
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«Милиционеры рассказали, что этого майора уволили из тюрьмы за жестокость»

Что говорят жодинцы о карателе, который ударил женщину в лицо.

Прошло трое суток со дня инцидента в Жодино, когда на стоянке у ТЦ «Элегант» милиционер ударил женщину. Обсуждения того, что произошло не умолкают: об этом говорят в цехах и офисах, в магазинах и на улицах, в соцсетях и чатах.

Читатели EX-PRESS.BY из Жодино поделились своими мыслями о произошедшем.

Александр, 50 лет предприниматель:

— Я с утра ищу форму письма в отдел образования, в школы и детские сады. Мы хотим отказаться от информационных часов, которые проводят сотрудники милиции и других ведомств. После происшествия у ТЦ «Элегант», когда милиционер ударил женщину, мы больше не можем быть спокойными. Когда такое происходит, народ должен услышать от главы милиции извинение. А мы уже видим попытки МВД оправдать. Мы боимся за своих детей.

Ирина, 45 лет:

— Снимали происшествие десятки человек. Он ударил, когда люди кричали «Спасибо» и «Милиция с народом». Вообще не понимаю таких лозунгов, зачем они? О том, что они видят врагов в каждом из нас, мы для них — не люди, в Жодино говорят уже многие. Мой 12-летний сын ежится, когда встречает милицию.

Елена, 32 года:

— Я посмотрела видео и мне стало больно, физически больно. На ее месте могла быть любая из нас. Мужчина, милиционер бьет в лицо. Прекрасно видит, кто перед ним. И эти отвратительные объяснения о самообороне. Все мы приняли их за попытку «отмазать» этого милиционера. Мне страшно.

Евгения, 69 лет:

— Я бы хотела, чтобы нам объяснил начальник милиции, что произошло. Пусть даже его точка зрения нас не устроила бы. Ну пусть бы хотя бы сделали попытку наладить контакт и не поднимать людское возмущение. Хочу, чтобы не покрывали, не прятали тех, то поднимает руки на людей. Мы — мирные люди, с нами можно договариваться. Но, нет, не в такой стране живем, где главное — это жизнь, спокойствие людей.

Петр, 58 лет:

— Я был на даче, и мне позвонил друг из Новой Зеландии, бывший житель Жодино. Рассказал, что у нас произошло. Весь мир видит этот беспредел, и его скрыть не удастся. Местные милиционеры рассказали, что этот майор служил в тюрьме, и его оттуда за жестокость уволили. Я — мужик, и я плачу от того, что происходит.

Напомним, 13 сентября участники мирной акции «Марш героев» защищали водителя у ТЦ «Элегант» — тот поддержал участников митинга сигналом. Сотрудники ГАИ его отпустили, люди скандировали «Спасибо!», «Милиция с народом!». Один из милиционеров неожиданно ударил в лицо женщину. Удар был такой силы, что женщина упала на асфальт. В этот же день она сняла побои и написала заявление в Следственном комитете.

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