Журналист Сергей Новиков: Мы побеждали, мы победим!
- 16.09.2020, 15:27
Спортивный журналист поддержал коллег, которые находятся в лукашистских застенках.
Журналист Сергей Новиков поделился мнением о недавних задержаниях спортивных журналистов в «Фейсбуке».
«Влад Татур, Витя Казюлин, теперь вот Серега Щурко — в лукашистских застенках. Артемка Фандо – гоним перепуганными учредителями «Прессбола» за твердый голос и смелую позицию.
Мне посчастливилось тренировать реально звездную гандбольную сборную белорусских журналистов. Все эти парни – оттуда. И нас еще много.
Мы побеждали. Мы победим!» – написал он.