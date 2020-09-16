Журналист Сергей Новиков: Мы побеждали, мы победим! 16.09.2020, 15:27

Сергей Новиков

Спортивный журналист поддержал коллег, которые находятся в лукашистских застенках.

Журналист Сергей Новиков поделился мнением о недавних задержаниях спортивных журналистов в «Фейсбуке».

«Влад Татур, Витя Казюлин, теперь вот Серега Щурко — в лукашистских застенках. Артемка Фандо – гоним перепуганными учредителями «Прессбола» за твердый голос и смелую позицию.

Мне посчастливилось тренировать реально звездную гандбольную сборную белорусских журналистов. Все эти парни – оттуда. И нас еще много.

Мы побеждали. Мы победим!» – написал он.

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