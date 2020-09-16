закрыть
16 сентября 2020, среда, 15:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Журналист Сергей Новиков: Мы побеждали, мы победим!

  • 16.09.2020, 15:27
Журналист Сергей Новиков: Мы побеждали, мы победим!
Сергей Новиков

Спортивный журналист поддержал коллег, которые находятся в лукашистских застенках.

Журналист Сергей Новиков поделился мнением о недавних задержаниях спортивных журналистов в «Фейсбуке».

«Влад Татур, Витя Казюлин, теперь вот Серега Щурко — в лукашистских застенках. Артемка Фандо – гоним перепуганными учредителями «Прессбола» за твердый голос и смелую позицию.

Мне посчастливилось тренировать реально звездную гандбольную сборную белорусских журналистов. Все эти парни – оттуда. И нас еще много.

Мы побеждали. Мы победим!» – написал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос