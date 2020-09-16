Белорусские студенты вышли на акции протеста и объявили о забастовках 16.09.2020, 15:36

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Как проходит День солидарности в вузах страны.

Сегодня, в День солидарности, студенты многих белорусских вузов вышли на акции протеста и объявили о забастовках, сообщает Charter97.org.

В частности, всеобщая забастовка началась среди студентов 4-го курса БГУИР, сообщает телеграм-канал «Баста!». Студенты при этом собрались возле учебного корпуса, где был организован свободный микрофон.

Студенты БНТУ также провели акцию солидарности.

Химфак БГУ продолжает песенный протест. Ребята собираются на него каждый день.

Студенты Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) тоже вышли на акцию солидарности.

При этом студентки Минского государственного лингвистического университета во время акции прогнали наглого тихаря, прежде аккуратно сняв с него маску.

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