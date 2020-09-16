Офис президента Украины: Застрявших на границе хасидов ввели в заблуждение власти Беларуси 16.09.2020, 15:40

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Минск создает дополнительное напряжение в cложившейся ситуации.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского считают, что около 2 тысяч паломников-хасидов, застрявших на украинской границе, ввели в заблуждение белорусские власти, сообщает «Новое время».

Об этом говорится в заявлении, обнародованном 16 сентября на официальном сайте главы Украины.

«Большинство из них прибыли из Израиля, доверившись слухам о том, что украинская граница с Беларусью якобы открыта. Власти Беларуси некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревают эти слухи», — говорится в нем.

В связи с этим в ОПУ призвали Минск «прекратить создавать дополнительное напряжение на границе».

«Вынуждены также констатировать, что личные обиды определенных лиц в де-факто действующей белорусской власти распространяются сегодня, к сожалению, и на плоскость межгосударственных отношений», — отметили в Офисе Зеленского, напомнив, что Украины заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса в Беларуси.

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