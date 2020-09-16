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Глава Всемирной организации против пыток: В Беларуси совершено преступление против человечности

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  • 16.09.2020, 15:51
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Глава Всемирной организации против пыток: В Беларуси совершено преступление против человечности
Фото: БелаПАН

Пытки и жестокость со стороны силовиков «продолжаются по сей день.

Нынешний кризис в Беларуси носит не только политический характер — это кризис в области прав человека в целом, заявил генеральный секретарь Всемирной организации против пыток (OMCT) Джеральд Стейброк на пресс-конференции 16 сентября, пишет сайт naviny.by.

Конференция проходила в видеоформате.

«Пытки, со свидетельствами которых мы столкнулись, являются характерной чертой репрессий на фоне этого кризиса, — констатировал он. — После выборов нам продемонстрировали умышленную, спланированную и организованную политику жестокости, в которой пытки и жестокое бесчеловечное обращение были преднамеренными. Поскольку все это носило широкомасштабный, спланированный и организованный характер, это является преступлением против человечности».

Стейброк подчеркнул: «пытки и жестокость» со стороны силовиков «продолжаются по сей день», а власти «не желают разбираться во всей этой ситуации», что лишь подтверждает «факт совершения преступления против человечности».

«Мы видим, что [со стороны властей] нет признания проблемы, сочувствия жертвам, извинений, — подчеркнул глава OMCT. — Жертвы, которые обращаются за медицинской помощью, рискуют быть подвергнутыми судебному преследованию. Люди, которые пишут жалобы, сталкиваются с тем, что в отношении них незаконно выдвигают обвинения. Таким образом, пытки — умышленная политика».

Стейброк отметил, что на сессии Совета ООН по правам человека 18 сентября пройдут дебаты по ситуации в Беларуси, в ходе которых OMCT и белорусский правозащитный центр «Весна» представят доклад о пытках как государственной политике властей Беларуси в поствыборный период.

«Я считаю жизненно важным, чтобы в ситуации, когда власти не желают признавать кризис в стране, Совет ООН по правам человека принял четкую резолюцию с требованием о прекращении нарушений прав человека и инициировал действенный процесс сбора доказательств нарушений, как это было в других странах», — заявил он.

Заместитель председателя центра «Весна» и вице-президент Международной федерации за права человека Валентин Стефанович обратил внимание на то, что президентские выборы в Беларуси «с самого начала сопровождались многочисленными репрессиями».

По информации правозащитников, с 6 мая по 8 августа было задержано не менее полутора тысяч человек, более 200 из них подвергли краткосрочным арестам, более 300 — наказали штрафами. Кроме того, заведено не менее 27 уголовных дел, возбужденных в отношении потенциальных кандидатов в президенты, членов их команд, блогеров.

«Сами выборы не были свободными и демократичными, в особенности процесс подсчета голосов, который был совершенно непрозрачным, — отметил Стефанович. — Это и стало причиной того, что люди вышли на акцию протеста сразу после выборов 9 августа, причем демонстрации прошли не только в Минске, но и по всей Беларуси. Милиция атаковала мирных демонстрантов, применив против них специальные средства. Насилие в отношении граждан было несоразмерным. Впервые в истории Беларуси не менее трех протестующих погибли вследствие действий милиции, более 7 тысяч протестующих задержали».

«Эти события — пытки, жестокое и бесчеловечное отношение — еще больше потрясли наше общество. Несколько дней после 9 августа белорусские правоохранители причиняли гражданам Беларуси физическую боль и моральные страдания <…> как при задержаниях, так и во время содержания под стражей. Жертвы подвергались пыткам и жестокому, бесчеловечному обращению: их оскорбляли, избивали дубинками, травмировали, били током, в них стреляли резиновыми пулями. Милиция распыляла газ в помещениях с людьми внутри, их заставляли часами стоять на коленях голыми, угрожали им применением оружия и сексуальным насилием. Задержанных лишали сна, средств гигиены, еды и воды, отказывали в медицинской помощи и необходимых лекарствах», — сказал правозащитник.

По словам Стефановича, можно с уверенностью сказать, что речь идет о преступлениях против человечности, которые «не имеют срока давности в белорусском национальном законодательстве». Однако на данный момент, добавил он, «органы прокуратуры и Следственный комитет не возбудили ни одного уголовного дела по фактам пыток». Наоборот, в последнее время «власти по телевидению утверждают, что все эти истории не соответствуют действительности».

«Ситуация в Беларуси в целом в последние недели ухудшается. Милиция продолжает применять насилие против мирных демонстрантов. Пусть не так систематически, как раньше, но в любом случае они продолжают применять его, в том числе в отношении женщин», — подчеркнул Стефанович.

На пресс-конференции на условиях анонимности также выступили трое пострадавших, которые были задержаны во время акций протеста после выборов, избиты и содержались в нечеловеческих условиях.

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