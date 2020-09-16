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Президент Словакии позвонила Светлане Алексиевич

  • 16.09.2020, 16:36
Президент Словакии позвонила Светлане Алексиевич
фото: zuzanacaputova.sk

Зузана Чапутова высказалa поддержку всем белорусам.

Президент Словакии Зузана Чапутова позвонила белорусскому лауреату Нобелевской премии Светлане Алексиевич.

Как отмечает глава Словакии в Twitter, Алексиевич является смелой женщиной, которая выступает в защиту свободы и демократии для народа Беларуси.

Чапутова выразила солидарность и поддержку всем, кто призывает к свободным и честным выборам, уважение к мирному протесту и настоящей воле жить в свободе и достоинстве.

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