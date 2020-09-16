Президент Словакии позвонила Светлане Алексиевич
- 16.09.2020, 16:36
Зузана Чапутова высказалa поддержку всем белорусам.
Президент Словакии Зузана Чапутова позвонила белорусскому лауреату Нобелевской премии Светлане Алексиевич.
Как отмечает глава Словакии в Twitter, Алексиевич является смелой женщиной, которая выступает в защиту свободы и демократии для народа Беларуси.
Чапутова выразила солидарность и поддержку всем, кто призывает к свободным и честным выборам, уважение к мирному протесту и настоящей воле жить в свободе и достоинстве.