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В Речице за участие в мирных акциях осудили 79-летнюю женщину

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  • 16.09.2020, 16:45
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В Речице за участие в мирных акциях осудили 79-летнюю женщину
Зинаида Ивановна вторая слева. Фото в редакцию tut.by прислал племянник Роман

«Я уже пожила, могу себе позволить».

Зинаиде Ивановне Кривицкой из Речицы 79 лет, и сегодня, 16 сентября, у нее был суд по одной из самых популярных статей КоАП этого года — 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). «Судья попался очень человечный, — рассказывает Зинаида Ивановна. — Штрафов мне не выписывали, только предупреждение: если еще раз пойду на акции, говорят, последствия могут быть похлеще», пишет tut.by.

Несмотря на то, что у Зинаиды Ивановны сегодня был первый в жизни суд, настроение у нее бодрое, а сама она, кажется, человек очень позитивный. Акции, не скрывает, стала посещать с тех пор, как люди в Речице начали на них собираться. Во время мирных протестов часто попадала в объективы милицейских камер, видимо поэтому, предполагает, ею и заинтересовались люди в погонах.

— В милиции меня спросили, почему я выхожу. Я ответила, что никогда не голосовала за Лукашенко и впервые решила высказать свою гражданскую позицию, — вспоминает тут беседу Зинаида Ивановна.

На вопрос, почему она решила высказать свою позицию именно сейчас, собеседница улыбается: «Из-за того, что показывают по телевизору».

— Рассажу вам историю из 1960-х, — неожиданно говорит она. — Когда я работала на швейной фабрике, в нашем цехе были девочки из деревни. В один из дней они приезжают на смену и рассказывают, что их сосед разбил радиоприемник. «А чего разбил?» — спрашиваем. Потому что там все время рассказывали про то, что люди «выполнили-перевыполнили». А это неправда. Он не выдержал и этот приемник — на пол. Я хохотала над этой историей: везде врут. И это вранье продолжается и сейчас.

Нынешняя ТВ-картинка, продолжает женщина, тоже не вызывает у нее доверия. С интернетом Зинаида Ивановна не очень дружит, так что, говорит, чтобы получать правдивую информацию, подписывается на «Комсомолку». Но вот уже несколько недель газета ей не приходит.

— Видимо, она не выходит из-за того, что там честно говорили о событиях в Минске, — делится мнением Зинаида Ивановна и рассказывает, что до 1996-го, когда ушла на пенсию, работала в разных организациях. — Я видела всю эту систему неуважения к человеку. На последнем предприятии, где я работала, вывешивали информацию про тех, «кто мешает нам работать» — это о тех, кто выпил, нарушил дисциплину. Но я пришла к выводу, что это чиновники мешали нам нормально заниматься своим делом. Вот на производстве нам говорили: «Иди туда работать», «Завяжи косынку», «Возьми флаг — иди на демонстрацию». Это все унижает человека.

Работодатель, уверена собеседница, должен уважать работника. Это такое же важное правило, как и то, что результаты выборов должны считать правильно. А в честный подсчет на этих выборах Зинаида Ивановна не верит. Поэтому и стала выходить на мирные акции.

— […] У нас же город нефтяников, а им за участие в акциях может грозить увольнение, поэтому они не выходят, — описывает ситуацию Зинаида Ивановна. — […] Молодежь чаще ездит на акции в Гомель. Там больше народу. Так что нас собирается немного. Максимум, наверное, было около тысячи.

По словам собеседницы, среди тех, кого она встречала в Речице на мирных акциях протеста, люди разных возрастов. Есть и жители в почтенном, как она, возрасте.

— Есть женщина моего возраста, после инсульта — и приходит, — перечисляет она. — Есть женщины моложе и мужчина в возрасте. У него дочка в Бресте живет. Так она там выходит, а он — у нас.

Сколько раз Зинаида Ивановна сама посещала акции, мы считать не стали. Но «на воспитательную беседу» в милицию в сентябре ее вызвали впервые. Далеко, шутит она, идти не пришлось: ее дом и здание РОВД находятся по соседству.

— Меня допрашивала наша участковая инспектор. Мы с ней когда-то познакомились из-за моей собаки. Пес ухватил прохожего за шорты, а тот написал на нас заявление. Участковая приходила к нам, говорила: «Как же вам помочь, я же знаю, что собака у вас хорошая», — рассказывает собеседница. — Участковой я объяснила, что хожу на акции, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

Затем, продолжает Зинаида Ивановна, ее отправили к двум милиционерам, которые и проводили с ней «воспитательную беседу».

— Один оказался хороший, а второй был «жеужик» — прыгал очень. Я ему говорю: «Вы, наверное, карьеру себе делаете, молодой человек. Не навредите себе». А он мне: «Это вы себе не навредите». Я ответила, что прожила жизнь и могу уже [позволить] себе и навредить, — вспоминает ту ситуацию участница акции. — Беседа закончилась нормально. Меня выпустили, а потом еще раз пригласили. Но уже с хорошим милиционером: был другой. Мы разговорились […]. Все было на высшем уровне. Ведь у каждого человека есть человечность. И тут она чувствовалась.

— А какие воспитательные моменты включала эта беседа?

— Мне сказали, чтобы я больше никуда на выходила. Я ответила: время покажет — выходить или нет.

16 сентября у Зинаиды Ивановны был суд. Поддержать ее пришло человек десять.

— Все прошло хорошо, судья улыбался, — говорит Зинаида Ивановна и сама улыбается. — Дали предупреждение.

— Что ваши близкие сказали, когда узнали, что вас вызывают в милицию и в суд?

— Так они знали. Мы все вместе на акции ходим.

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