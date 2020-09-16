Студенты БГУ пришли с адвокатами на встречу с администрацией вуза 7 16.09.2020, 16:56

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Cтуденты ушли победителями.

Вчера студенты юрфака БГУ устроили акцию: пару десятков минуту постояли с завязанными глазами и выдержками из Конституции, о которой белоруские власти забыли напрочь. Когда перфоманс закончился, администрация университета вызвала ребят «на ковер» — как оказалось позже, на комиссию по ознакомлению с нормативными актами. Студенты не растерялись и пришли туда с адвокатами, пишет kyky.org.

От юрфаковцев потребовали написать объяснительные, но те доходчиво объяснили, что не собираются этого делать. Они заметили, что, согласно положению о дисциплинарной комиссии, та не имеет права просить их давать какие-либо письменные объяснения. На этом, собственно, все и закончилось — студенты ушли победителями, а администрация вуза... ну, вы же понимаете.

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