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В четверг в Беларуси ожидается до +26 градусов

  • 16.09.2020, 18:04
В четверг в Беларуси ожидается до +26 градусов

Будет облачно с прояснениями.

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 17 сентября, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром по юго-востоку местами ожидается слабый туман. Ветер будет южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, ночью порывами до 14 м/с, утром местами по северо-западу, днем на большей части территории - порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, днем - 14-20 выше нуля, по юго-востоку - плюс 21-26 градусов.

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