Роботы победили людей в битве за рабочие места во время COVID-19 16.09.2020, 19:06

Во время пандемии машины, возможно, навсегда вытеснили людей из некоторых профессий.

Во время пандемии машины, возможно, навсегда вытеснили людей из некоторых профессий, свидетельствует исследование Федерального резервного банка Филадельфии, пишет finanz.ru со ссылкой на Bloomberg.

Увольнения чаще отмечаются в секторах, которые можно автоматизировать, что увеличивает риск окончательной потери этих рабочих мест, пишут авторы исследования экономисты Лэй Дин и Джульетта Саенс Молина. Одновременно распространение Covid-19 ускорило автоматизацию отраслей, которые сильно пострадали от последствий пандемии или в которых невозможна удаленная работа.

Чем дольше продлится рецессия, тем масштабнее будет автоматизация и ее последствия.

"Если связанный с Covid-19 кризис перерастет в затяжной экономический спад, многие сокращенные рабочие места в отраслях, где возможна автоматизация, могут быть навсегда потеряны для экономики периода после пандемии, как это было во время восстановления после Великой рецессии", - написали экономисты.

В отраслях, уже столкнувшихся с высокой вероятностью автоматизации, потери на каждые 100 рабочих мест оказались на 4,2 больше, чем в секторах, где технологии представляют меньшую угрозу с точки зрения сокращения персонала, говорится в исследовании, авторы которого проанализировали данные за август. Среди видов работ, которые вероятнее всего будут выполняться роботами, авторы выделяют работу портье в отелях, водителей автобусов-шатлов, продавцов магазинов, парковщиков, работников скотобойни, кассиров на платных дорогах.

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