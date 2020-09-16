Врачи рассказали о страшных преступлениях лукашенковских силовиков 13 16.09.2020, 19:33

13,263

Шокирующие признания.

Первыми, кто выступил против насилия силовиков после выборов, стали работники медицины. Именно они ближе всех столкнулись с последствиями вооруженного разгона демонстраций и пыток задержанных протестующих. Признания врачей – в программе «Честно говоря» на «Белсате».

День 9 августа начинался у работников медицины тревожно. Сигналы об ожидаемом насилии поступали задолго до основного дня голосования, рассказывает Елена Хомич, патологоанатом и судмедэксперт:

«Готовили свои консультационные медицинские блоки, чтобы спасать людей, так как знали, что будет безнаказанная бойня со стороны властей. Мы прекрасно знали и были предупреждены, что отдан приказ стрелять на поражение, приказ бить, хватать».

Медик Елена Хомич вместе с коллегами оказывала волонтерскую помощь пострадавшим в полевых условиях, чтобы им не обращаться за помощью официально и не попадать таким образом в поле зрения силовиков.

«Они запирались в своих машинах скорой помощи и творили чудеса. Фактически хирургию на месте. Чтобы спасти руки, ноги, обожженные глаза».

Основной удар приняла на себя больница скорой помощи. Причем самые тяжелые пациенты были не из мирных акций протестов, где пострадали от резиновых пуль и светошумовых гранат, – а люди, которых избивали и пытали в милицейских отделениях и изоляторах временного содержания.

«Медики, которые годами работали в реанимации, на скорой помощи, которые видели много и которые не боятся того, что обычного человека шокирует, с дрожащими руками и слезами на глазах рассказывали о серьезных травмах и повреждении внутренних органов, многочисленных подтеках под оболочки и в вещество головного мозга, о внутренних кровотечениях и разрывах органов. Не говоря о многих мужчинах с разрывом прямой кишки – понятно, от чего… Опять же, со слов, я сама не сталкивалась с теми женщинами, но известно, что были серьезные повреждения как наружных, так и внутренних половых органов», – свидетельствует реаниматолог Екатерина Мержинскас.

Также в программе «Честно говоря» свидетельства и благодарности коллегам от известного белорусского медика Александра Мрочека, директора Республиканского научно-практического центра «Кардиология», которого показательно уволили за гражданскую позицию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».