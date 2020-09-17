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Чешские студенты прошлись маршем в знак солидарности с Беларусью

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  • 17.09.2020, 15:47
  • 5,137
Чешские студенты прошлись маршем в знак солидарности с Беларусью

Студенты прошли знаменитым маршрутом исторического марша в Праге во время Бархатной революции 1989 года.

Чешские студенты прошли знаменитым маршрутом исторического марша в Праге во время Бархатной революции 1989 года в знак солидарности с Беларусью и белорусскими студентами, сообщили Сharter97.org участники акции.

Они записали видеообращение к белорусам, в том числе к упорным и отважным борцам на «площади перемен».

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